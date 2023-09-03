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PKK lehine gösteri düzenleyen 6 şüpheli yakalandı

İstanbul'da, terör örgütü PKK lehine slogan atarak korsan gösteri düzenledikleri iddia edilen 9 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 1 Eylül'de Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde terör örgütü PKK lehine slogan atıp, havai fişek kullanarak korsan gösteri yapan 9 şüphelinin kimlik ve adres bilgileri tespit edildi.

Bağcılar'da 9, Küçükçekmece'de 1 adrese düzenlenen operasyonda, 9 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanın yanı sıra 1 pompalı av tüfeği ile 4 fişek ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında aranan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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