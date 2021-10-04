PKK kanalına verilen ödülü bu sözlerle savundu...

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan bugün Fox Tv’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu ‘Çalar Saat’ programına konuk oldu.

‘HABERCİLİKTE HAKİKATİ ARAYANLARA VERİYORUZ’

Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından, Avrupa'da terör örgütü PKK propagandası yapan Jin Tv’nin sunucusu Güler Yıldız’a verilen basın ödülüyle ilgili gelen tepkileri yorumlayan Candan, “Biz bu tür basın ödüllerini gazetecilikte ısrar eden gazetelere veriyoruz. Habercilikte gerçekten o hakikati arayanlara veriyoruz. İktidar çevrelerinin tetikçilerine vermiyoruz” dedi.

Atatürk Orman Çiftliği’ndeki mücadelesinden dolayı Mimarlar Odasının pek çok kez hedef haline getirildiğini söyleyen Candan, ‘Bu örgütümüzü ele geçirme, tek sesli hale getirme yaklaşımlarının bir parçası’ iddiasında bulundu. Candan, aldıkları kararı ‘Biz gazeteciye ödül veriyoruz, patronlarına değil’ sözleriyle savundu.

NE OLMUŞTU?

Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin Mimar Emre Madran anısına bu yıl altıncısını düzenlediği "Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri"nde, terör örgütü PKK'nın yayın organı olan Jin TV'nin “uluslararası basın dalı”nda ödüllendirilmesi tepki çekmişti.

Odadan yapılan açıklamada, ödülün "doğa tahribatları, HES ve maden ocakları haberleri" için Jin TV Yeşil Pencere Ekoloji Programı Yapımcısı Güler Yıldız'a verildiği ifade edilmişti.

Ödüle tepki gösteren Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Halil Çevik görevinden istifa etmişti. Çevik, yazılı açıklamasında, odalarının birliğine zarar veren bu davranışın Mimarlar Odasının tüm şubelerini üyelerinin gözünde değersiz kılıp toplumda itibarını zedelediğini kaydetmişti. Çevik, “Yaptığı bu yanlışı, her defasında olduğu gibi Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkmak olarak gören, vatan millet hassasiyetiyle kendilerine tepki gösterenlerin davranışlarını da vasatlık olarak nitelendiren bu şubemizin tutumunu kamuoyuna havale ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.