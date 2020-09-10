Terörist Murat Karayılan'ın kardeşi tutuklandı

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen terör operasyonunda gözaltına alınan terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Murat Karayılan’ın kardeşi Mehmet Bozan Karayılan, 31 Aralık 2019 tarihinde tutuklanmıştı.

Karayılan “terör örgütüne üye olma” suçlamasıyla Şanlıurfa’da çıkarıldığı mahkemece 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Mehmet Bozan Karayılan ve avukatı da katıldı.

BERAATİNİ İSTEDİ

Savunması alınan Mehmet Bozan Karayılan, hiç bir terör örgütüne üye olmadığını iddia ederek beraat edilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısının ceza alması yönündeki mütalaasından sonra mahkeme heyeti kararını açıkladı Mehmet Bozan Karayılan "terör örgütü üyeliği" suçundan 9 yıl hapsa mahkum edildi.