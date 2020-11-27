PKK elebaşı Murat Karayılan'dan ABD'ye çağrı

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan, İsrail basınından The Jerusalem Post'a röportaj verdi.

TERÖRİSTE ÖVGÜLER DİZİLDİ

Habere, sözde örgüt liderine "Kürdistan'dan bir ses, Türk güçlerine karşı mücadeleyi anlatıyor" diye övgüler dizilerek başlanırken, Türkiye'nin örgüte son zamanlarda ciddi darbeler vurduğu hatırlatıldı ve "Yakın zamanda çözüme dair hiçbir işaret yok" yorumunda bulunuldu.

ABD'YE ÇAĞRIDA BULUNDU

Verdiği röportajda kendilerini Kürtlerin bir temsilcisiymiş gibi göstermeye kalkışan örgütün lideri, ABD'den kendilerini terör listesinden çıkarmaya çağırdı.

"İRAN DA BİZİ ÇOK SERT ŞEKİLDE VURUYOR"

Gazetenin "İran" sorularına da cevap veren Karayılan, Türkiye'yi işgalci güç olarak tanımlayarak, İran ve Suriye'nin de aynı adımları attığını belirtti. Teröristbaşı, PKK'nın İran kolu olan PJAK'ın Tahran yönetimi tarafından çok sert bir şekilde vurulduğunu itiraf etti.

ÇÖZÜM SÜRECİ ÜZERİNDEN ALGI YARATMAYA ÇALIŞTI

Ceylanpınar'da evinde yatan 2 polisi yatağında şehit edip çözüm sürecini bitiren terör örgütünün sözde yöneticisi, sanki Erdoğan süreci bitirmiş gibi bir algı yaratmaya çalışarak, "Dolmabahçe'de resmi bir anlaşmaya vardık ve silahsızlanma sürecine başladık. Daha sonra 18 Mart 2015'te Erdoğan, 'anlaşma yok' diyerek süreci bitirdi" ifadelerini kullandı.

SİLAH BIRAKMAK İÇİN SÖZDE ÖCALAN ŞARTI

2012 yılında terör örgütünün sözde lideri Abdullah Öcalan'ın PKK'ya gönderdiği ve "Artık silahlı mücadele dönemi sona ermiştir" ifadelerinin yer aldığı mektupla örgütün silah bırakmasını istemesine rağmen, terör örgütü PKK'nın, silah bırakmak bir yana silah biriktirdiği ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Karayılan, batı basınına şirin görünme çabaları içinde yaptığı çağrı ile Öcalan'ın serbest kalması durumunda silah bırakabileceklerini iddia etti.