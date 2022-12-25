PKK destekçileri Paris'i savaş alanına çevirdi!
Fransa'nın başkenti Paris'te Cuma günü PKK/KCK terör örgütü paralelinde faaliyet gösteren Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında bir Fransız vatandaşının 3 kişiyi öldürmesi ve 3 kişiyi de yaralaması üzerine ülke genelinde protestolar başladı. Prtestocular polis ile çatıştı ve 31 polis yaralandı.
Fransa'nın başkenti Paris'te yaşanan silahlı saldırının ardından sokaklar savaş alanına döndü.
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Paris'te PKK/KCK terör örgütü paralelinde faaliyet gösteren Ahmet Kaya Kültür Merkezine yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi. Düzenlenen saldırıda ölenlerden Emine Kara ve Şirin Aydın olduğu belirlendi.
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Sabah'ın haberine göre, saldırıda hayatını kaybeden Kara'nın PKK/KCK terör örgütünün Avrupa yapılanması içerisinde Fransa'da sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü, Şirin'in ise; PKK/KCK terör örgütü içerisindeki faaliyetlerinden dolayı 2017 yıllında cezaevine girdiği öğrenildi.
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PKK sempatizanları ile HDP'liler saldırının arkasında Türkiye'nin olduğu iddiasını ve imasını yaymaya başladılar.
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