PKK arkasında Avrupa’nın olduğunu itiraf etti: 'Çatışmayı kesmeyin' dediler

Terör örgütü PKK’nın kurucularından terörist elebaşı Duran Kalkan, örgüte yakın bir siteye verdiği röportaj verdi.

Röportajında PKK'nın arkasında Avrupa'nın olduğunu itiraf eden Kalkan, "Ateşkes ilan etmeyecek, savaşı sürdüreceksiniz diye bize defalarca dayatmalarda bulunuldu" dedi.

'ÇATIŞMAYI KESMETİN' TALİMATI

Kalkan, "Bu dayatma açık oldu-gizli oldu, sözle oldu-fiiliyatla oldu ama bize dayatılan çatışmaydı, çözümsüzlüktü." ifadesini kullandı.