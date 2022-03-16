Piyasaların gözü FED'in faiz kararına çevrildi

Küresel piyasalar gözünü bugün açıklanacak FED'in faiz kararına çevirdi. Karar, bugün Türkiye saati ile 21.00'de açıklanacak.

ABD'li yatırım bankası JPMorgan, Fed'den bu yıl içerisinde dokuz defa faiz artırımı beklediklerini açıklarken, bu artışların mart ayında başlaması bekleniyor.

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin tırmanmasının ardından altın gücünü kaybetmeye başlarken, küresel piyasalarda Fed'in nasıl bir para politikası izleyeceği de merak konusu.

Bankanın bu toplantıda 2018'den bu yana ilk kez faiz artışına gitmesi bekleniyor. Faiz artışının 25 baz puan olacağı düşünülüyor.