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Piyasaların beklediği ABD verisi geldi: İşte doların durumu!

ABD'de tarım dışı istihdam mart ayında 236 binle beklentinin altında arttı. Ülkede işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi.

Piyasaların beklediği ABD verisi geldi: Dolar ilk tepkiyi verdi

 Piyasaların merakla beklediği ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı.

Mart ayında tarım dışı istihdam 236 bin artış kaydetti.

Piyasa beklentileri tarım dışı istihdamın martta 239 bin artması yönündeydi.

Tarım dışı istihdam şubatta 311 bin kişi artmıştı.

İşsizlik geriledi

Ülkede işsizlik oranı mart ayında yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi.

Dolar endeksinde sınırlı yükseliş

Verinin ardından dolar endeksi sınırlı yükseliş yaşandı. Veri öncesi 101,98 seviyesinde olan dolar endeksi 102 seviyesinin üstüne çıktı.

 

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