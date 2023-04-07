Piyasaların beklediği ABD verisi geldi: İşte doların durumu!

Piyasaların beklediği ABD verisi geldi: Dolar ilk tepkiyi verdi

Piyasaların merakla beklediği ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı.



Mart ayında tarım dışı istihdam 236 bin artış kaydetti.



Piyasa beklentileri tarım dışı istihdamın martta 239 bin artması yönündeydi.



Tarım dışı istihdam şubatta 311 bin kişi artmıştı.

İşsizlik geriledi



Ülkede işsizlik oranı mart ayında yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi.

Dolar endeksinde sınırlı yükseliş

Verinin ardından dolar endeksi sınırlı yükseliş yaşandı. Veri öncesi 101,98 seviyesinde olan dolar endeksi 102 seviyesinin üstüne çıktı.