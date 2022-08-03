Piyasalarda gün sonu!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 36,87 puan artarak 2.684,46 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 17,24 puan ve yüzde 0,65 değer kazanarak 2.664,83 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.664,83, en yüksek 2.684,46 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,39 artışla 2.684,46 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,62, sanayi endeksi yüzde 1,06, hizmetler endeksi yüzde 1,99 ve teknoloji endeksi yüzde 1,40 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 44,85 puan ve yüzde 1,58 yükselişle 2.877,40 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 81'i prim yaptı, 18'i geriledi. Türk Hava Yolları, Şişecam, SASA Polyester, Yapı Kredi Bankası ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.759,10 dolar​​​​​​​

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.759,10 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,80 kayıpla 1 milyon 19 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 17,9232 lira, satışta 17,9950 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 17,9201 lira, satışta 17,9920 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 20,95'ten, bileşik getirisi de yüzde 22,05'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0136, sterlin/dolar paritesi 1,2120, dolar/yen paritesi de 134,25 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,35 düşüşle 97,88 dolardan işlem görüyor.