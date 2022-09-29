Piyasalarda gün ortası

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,21 puan değer kaybetti.

Dün 3.198,16 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 20,71 puan ve yüzde 0,65 değer kazanarak 3.218,87 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.161,41, en yüksek ise 3.240,78 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,08 ve teknoloji endeksi yüzde 1,60 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,42 ve hizmetler endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 35'i yükseldi, 64'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Hektaş, ASELSAN, Sasa Polyester, Yapı Kredi oldu.

Altının onsu 1.647 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9690, sterlin/dolar paritesi 1,0870 ve dolar/yen paritesi 144,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,5400 liradan, avro 17,9700 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,7 azalışla 1.647 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,8 artışla 88,4 dolardan işlem görüyor.