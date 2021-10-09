Piyano eşliğinde dengbej

Düyarbakır’ın tarihi Sur ilçesinde Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, Tarihi Sur ilçesinde bulunan Dengbejevi’nde düzenlenen programda, dillere destan sevdaların, doğanın, acının, dostluğun, hüznün, çoğu zaman gidenin ardından yakılan ağıtları stran ve klamlarla anlatan dengbejler ile buluştu. Duygulu anların yaşandığı etkinlik ayakta alkışlandı.

Etkinlikte dengbej Koç, Cembeli parçası, Uğurlu'nun çaldığı piyano eşliğinde seslendirdi. Koç, daha sonra Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu için bestelediği klamı okudu.

"VALİLİK VE BELEDİYE OLARAK DENGBEJLERİMİZE DEĞER VERİYORUZ"

Vali Karaloğlu, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, yerel değerleri, kültürel unsurları koruma ve gelecek nesillere aktarma noktasında kendilerini görevli hissettiklerini söyledi.

“Valilik ve belediye olarak dengbejlerimize değer veriyoruz.” İfadelerini kullanan Karaloğlu, “Onlara sosyal medya üzerinden konserler yaptırıyoruz. Dengbejlerimiz belki çok yakın zamanda uluslararası tanınırlığı olan bir müzik grubuna dönüşecek." diye konuştu.

Karaloğlu, yerel kültürün en önemli sözlü taşıyıcıları dengbejlerle evrensel bir sanatçı Uğurlu’nun yaptıkları icrada, müziğin dilinin birbirine ne kadar olduğunu gördüklerini belirtti.

Dengbej Koç’un kendisine yaptığı sürpriz için teşekkür eden Karaloğlu, şöyle konuştu:

“Yarın akşam saat 19’da Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezimizde 2021 -2022 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve sanat sezonun açılışını yapacağız. Bu sene sezonumuza yine bölgemizin en önemli değerlerinden birisi şair ve mutasavvıf Feqiyê Teyran ismini verdik. Yarın akşam Tuluyhan beyin orada bize bir konseri olacak sizleri bekliyoruz.”

"DENGBEJLERİMİZLE TÜM DÜNYADA KONSER VERMEK İŞTEN BİLE DEĞİL"

Uğurlu ise birlikte dinleti sunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çok köklü bir kültür mirasının mekânında dengbejlerle beraber olmanın, onları dinlemenin ve beraber meşk etmenin kendisi için büyük mutluluk olduğunu vurgulayan Uğurlu, "İnşallah bir proje haline getirip dengbejlerimizle tüm dünyada konser vermek işten bile değil. Bunu yapabiliriz. Burada olduğum için duygulandım, şeref duydum." dedi.