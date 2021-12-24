Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin hayati tehlikesi sürüyor

Gaziantep Beştepe Mahallesi'nde 4 yaşındaki Asiye Ateş'in pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğrayarak ağır yaralandığı olay sonrası, köpeklerin sahibi olduğu belirtilen Mustafa Yiğit, Zeynep Can ve kardeşi Zeliha Can ile S.K., M.E. ve sitenin güvenlik görevlisi A.Ç. gözaltına alındı.

Sorgulama sonrası şüphelilerden sitenin güvenlik görevlisi A.Ç., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye çıkarılan S.K. ve M.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Mustafa Yiğit, Zeynep Can ve Zeliha Can ise 'kasten yaralanmaya sebep olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KÖPEKLERİ SAHİPLENMEDİLER

Tutuklanan şüpheliler sorgulamada, köpeklerin kendilerine ait olmadığını ileri sürdü.

Tutuklulardan Mustafa Yiğit, pitbull köpekleri yavruyken sahiplendiğini belirterek, "Bu köpekleri daha sonra Zeliha ve Zeynep Can kardeşler sahiplenmek istedi, onlara verdim. Köpeklerin sorumluluğu bana ait değil. Olay nasıl oldu bilmiyorum" dedi.

Zeynep Can köpeklerin kendilerine ait olmadığını belirterek, "Köpekler sitedeydi, herkes ilgileniyordu. Ben de ara sıra bakardım. Köpekler şahsi köpeklerim değil. Zaman zaman bakıp, besliyordum. Olay günü sitede değildim, nasıl olduğunu görmedim" diye konuştu.

Zeliha Can da köpeklerle ilgisi olmadığını söyleyerek, suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti ise tanık ifadeleri ve elde edilen deliller doğrultusunda köpeklerin sahibi olduğu belirlenen 3 şüpheliyi 'kasten yaralamaya sebep olma' suçlamasıyla tutukladı.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Yoğun bakımda tutulan Asiye Ateş'in sağlık durumunun olay gününe göre daha iyi olduğu ancak hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Asiye'nin tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Beyhan Tahmazoğlu, baş ve boyun bölgesinde ciddi yaralar bulunduğunu ve bir hafta boyunca yoğun bakımda takibine devam edileceğini söyledi.

Kulağında aldığı hasar nedeniyle Asiye'nin işitme kaybı yaşayabileceğini söyleyen Tahmazoğlu, "Asiye hastanemize geldiği ana göre daha iyi. Aldığı derin yaralar nedeniyle sıkıntıları hala var. Yoğun bakımda tedavisi bir hafta daha devam edecek, durumuna göre yeni operasyonlar yapabiliriz" şeklinde konuştu.

Asiye'nin babası Hüseyin Ateş, kızından güzel haberler almayı beklediklerini ifade ederken, çocuğunun yaralanmasına neden olan köpeklerin sahiplerinin en ağır cezayı almasını istediğini belirtti.