Pitbull köpekleri küçük kıza saldırdı

KÜÇÜK KIZ AĞIR YARALANDI, KÖPEKLER YAKALANDI

Oyun oynadığı sahada iki köpeğin saldırısına uğradı. Dehşet veren saldırıda 4 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

4 yaşındaki Asiye Ateş, Gaziantep Beştepe Mahallesi'nde oturdukları sitenin bahçesinde oynuyordu. Basket sahasında birden bire iki pitbul köpeğin saldırısına uğradı. Çevredekilerin yardıma koştuğu o anlarda köpek, küçük çocuğu uzun süre bırakmadı. Yüzünden ve göğsünden yaralanan çocuk kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Saldırgan köpekler yakalanarak barınağa götürüldü. Hastanede tedavisi süren küçük çocuk yaşam savaşı veriyor.

"OLAYLA İLGİLİ 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTIR"

Gaziantep Valiliği de saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada 6 kişinin gözaltında olduğunu ve adli sürecin devam ettiğini bildirdi.

Yapılan yazılı açıklamada, "Bir sitede oturan 5 şahsa ait iki adet pitbull cinsi köpeğin site çalışanının çocuğunu baş ve boğaz bölgesinden hayati tehlike oluşturacak şekilde yaraladığı belirtilen açıklamada, “Söz konusu yaralı çocuk, olayın ardından hastaneye sevk edilmiş olup, tedavisine devam edilmektedir. Olaya karışan iki köpek Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmiştir. Olayla ilgili beş şüpheli ve site güvenlikçisi ile toplam altı şahıs gözaltına alınmıştır. Adli ve idari süreç devam etmekte olup, yaralı çocuğun tedavisi ve sonrası Valiliğimiz tarafından takip edilecektir." denildi.