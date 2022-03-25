Pitbull dehşet saçmıştı... Isırdığı şahıs suç makinesi çıktı

Güngören’de geçtiğimiz Çarşamba günü saat 15.30 sıralarında yaşanan olayda, Pitbull cinsi köpek ağızlıksız bir şekilde gezdirildiği sırada sokakta bir kişiye saldırıp bacağından ısırmıştı. Bir vatandaşlar tarafından kurtarılan genç, olayı şans eseri küçük sıyrıklarla atlatmış, dehşet anları ise kameraya yansımıştı. Yapılan araştırmalarda, Y.T. isimli şahsın yaralı olarak hastaneye başvurmuş ve görüntülerde yer alan köpeğin sahibinin ise H.H.A. isimli şahıs olduğu tespit edilmişti.

KÖPEĞİN ISIRDIĞI GENÇ SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Çalışmaların devamında olayda mağdur olan Y.T. isimli şahsın 23 suç kaydı olduğu ve “gasp” suçundan faili firar olarak arandığı belirlendi. Y.T. ile birlikte farklı konulardan 9 suç kaydı bulunduğu belirlenen köpek sahibi H.H.A. ise yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili muhafaza altına alınan 2 pitbull cinsi köpek barınağa götürülmek üzere belediye görevlilerine teslim edildi.

KÖPEĞİN SAHİBİ İLE ISIRDIĞI ŞAHIS TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan Y.T. ile köpeğin sahibi H.H.A. adliyeye sevk edildi. Şüpheli Y.T. ‘Yağmadan’ dolayı, köpeğin sahibi H.H.A. ise ‘kasten yaralama’ olayından dolayı tutuklanarak cezaevine gönderildi.