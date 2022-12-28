Pisa, Morutan'ın bonservisini almak istiyor!

Galatasaray'ın sezon başında Serie B takımlarından Pisa'ya kiraladığı genç futbolcu Olimpiu Morutan hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Pisa görüşmelere başladı

Rumen basınından gazeteci Emmanuel Roşu'nun haberine göre; 5.5 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Olimpiu Morutan'ın bonservisini Galatasaray'dan almak isteyen Pisa, bu ücreti düşürebilmek için Galatasaray ile görüşmelere başladı.

Haberde, Pisa'nın Rumen oyuncunun performansından çok memnun olduğu ve takımda kalıcı olarak kalmasını istediği yazıldı.

17 maça çıktı

Galatasaray, Morutan'ı Steaua Bükreş'ten 3.5 milyon euro transfer bedeliyle kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılılar ile toplam 34 resmi maçına çıkan orta saha 3 gol attı 3 de asist yaptı.

23 yaşındaki Morutan, bu sezon Pisa formasıyla çıktığı 17 maçta 4 gol 7 asist kaydetti.