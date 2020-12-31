Pınar Gültekin'in babası 'davadan vazgeç' diyen CHP'li vekilin adını açıkladı

Muğla'da vahşice katledilen Pınar Gültekin'in babasına Sıddık Gültekin, davadan vazgeçmelerini isteyen CHP'li Muğla milletvekilini açıkladı.

Acılı baba, davayı takip eden Av.Dr. Rezan Epözdemir'in ofisinde CHP'li milletvekilinin ismini açıkladı. Gültekin, " Süleyman girgin taziye dileğinde bulunduktan sonra davadan vaz geçin dedi.

Pınar Gültekin'in babası: "CHP Milletvekili Süleyman Girgin davadan vazgeçmemi istedi"



🔹Pınar Gültekin'in babası, "Benim bu davadan nasıl bir çıkarım olabilir, ben zaten acılı bir babayım, 4 Ocak'ta açıklama yapacaktım ama çok fazla yalan haber olduğu için bugün açıklıyorum" pic.twitter.com/kqzgNlF3g0 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 31, 2020

Sıddık Gültekin, cani Cemal Metin Avcı'nın annesinin Muğla CHP Teşkilatı'nda görevli olduğunu söyledi.

Sıddık Gültekin'in açıklamaları şöyle:

"Ayın 23’ünde Muğla milletvekili Süleyman Girgin olduğunu söyledi. Taziye dileklerini iletti. Taziye kelimesinden sonra 'davadan vazgeç' dedi bana. Kamu davası devam eder. Biz senin yanındayız ne gerekiyorsa yapacağız dediler.

Karşı tarafın annesinin de CHP ilçe başkanlığında olduğunu biliyorum. Aynı partideler. Söylediğim kelimeler, harfi harfine doğrudur. Aksi ispat edilirse intihar ederim demişim. Kızınız olursa siz kabul eder misiniz? Ben kabul etmedim. Telefonu da olayı da kapattım. Kızımın taziyesi bitti. 20 gün sonra CHP ilçe başkanı Aydın Sadık beyefendi arkadaşlarımı, akrabalarımı devreye soktu. Neyse geldiler. İnanmadım ilk önce.

Muğla'da vahşice katledilen Pınar Gültekin'in babasından flaş açıklama!



🔹Kendisini arayıp şikayetinden vazgeçmesini isteyen CHP'li milletvekilinin Süleyman Girgin olduğunu açıkladı.



🔹Pınar Gültekin'in babası, "CHP'li vekil Girgin ayın 23'ünde aradı, "Davadan çekil" dedi. pic.twitter.com/Te3zBUl8gc — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 31, 2020

Sizi kim aradı dedim. Süleyman Girgin dediler. Telefonu çıkart dedim. Çıkardı, beni arayan kişi ile aynı olduğunu gördüm Defalarca beni aradıo. Defalarca görüştük. ne kadar para istersen veririz dediler. Davadan vazgeç dediler.

Benim kızıma Muğla’dan iftiralar atıldığı için ben bu davadan vazgeçmeyeceğim. Ben yaşayan bir ölüyüm.

Sonra İstanbul’a geldim. 2 kez daha aradı. Ben neden yalan atayım. Siyasi çıkarım mı var? Zaten derdimle uğraşıyorum. Tüm Türkiye kamuoyuna söylüyorum. Haberlere çok üzülüyorum Neden iftira atayım. hiçbir siyasi partiye üye değilim olmayacağım da.