Pınar Altuğ'dan Tamer Karadağlı'ya destek

Habertürk'ün haberine göre, Nişantaşı'nda görüntülenen Pınar Altuğ, gazetecilerle kısa bir söyleşide bulundu. Altuğ, Altın Portakal Film Festivali'nde ödül töreni sırasında Nihal Yalçın'la polemiğe giren ve ardından bazı kesimlerin hedefi haline gelen Tamer Karadağlı'ya destek verdi.

"Oscar'da 45 saniyeden fazla konuşamazsınız"

Ödül törenlerinde yapılacak konuşmaların son derecede kısa ve sınırlı tutulması gerektiğini savunan Altuğ, "Şöyle bir gerçek var, ödül törenlerinde çok insan ödül alır. Sırası gelen çıkar ödülünü teslim alır, ardından ödülle teşekkür konuşması yapar. Bu insana güç katar, ödülü göstere göstere konuşursunuz. Konuşmanızı yapar inersiniz, bunun da belli süresi olmalıdır. Sizden öncekiler ve sonrakiler de vardır. Oscar'da 45 saniyeden fazla konuşamazsınız mesela." ifadelerini kullandı.

Tamer, kadınlara saygılı ve zarif bir adam

Eski rol arkadaşı Karadağlı'nın kadınlara saygılı ve zarif bir adam olduğunu söyleyen Altuğ, konunun cinsiyetçi bakış açısıyla değerlendirilmesini üzüntüyle karşıladığını belirtti. Ünlü oyuncu, olaydan sonra Tamer Karadağlı ile telefonda konuştuklarını ve kendisine destek olduğunu söyledi.

"Törenler ağzınıza geleni söylediğiniz yer değildir."

Tamer Karadağlı'nın kendisine yöneltilen eleştirileri ciddiye almadığını belirten Altuğ, "Törenler ağzınıza geleni söylediğiniz bir yer değildir. O tören içindekilerinizi dökeceğiniz, sohbet edeceğiniz yer değildir. Sen konuşurken arkadaki kişi beklemek durumunda da değildir. Bu durum niye cinsiyetçiliğe varıyor onu bilmiyorum. Tamer'le iki gündür konuşuyoruz, gülüyoruz yani. Siz böyle arkada direk gibi beklemek ister misiniz? Ödülü takdim edecek kişi senin konuşmanı beklemeden sahneden inebilir. Ödül verirken 'Sus mu diyorsunuz?' gibi bir tavır yakışıksız. Kim kime saygısızlık yaptı o beni ilgilendirmiyor. Cinsiyetçi bir yaklaşım olarak görmeyi manasız buluyorum. Ben orada terbiyesizlik görmedim. Ben arkadaşımın saygısız ve terbiyesiz biri olmadığını biliyorum. Aksine kadınlara çok zarif bir adamdır, bunu da Tamer Karadağlı, 19 yıllık partneri olarak söylüyorum." dedi.