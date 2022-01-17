Pınar Altuğ'dan duygusal paylaşım
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından hayranlarını duygulandıran bir paylaşım yaptı.
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle tanınan Pınar Altuğ'dan duygusal bir paylaşım geldi.
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Sosyal medyayı etkin olarak kullanan Altuğ'un son paylaşımı etkileşim rekoru kırdı.
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Altuğ, nostaljik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
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"Bugün Çocukar Duymasın'ın 20. yaş günü. Kaybettiklerimizle,yeni doğanlarımızla geçen kocaman 20 yıl, iyi ki"
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