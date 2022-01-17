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Pınar Altuğ'dan duygusal paylaşım

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından hayranlarını duygulandıran bir paylaşım yaptı.

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle tanınan Pınar Altuğ'dan duygusal bir paylaşım geldi.

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Sosyal medyayı etkin olarak kullanan Altuğ'un son paylaşımı etkileşim rekoru kırdı.

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Altuğ, nostaljik paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 

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"Bugün Çocukar Duymasın'ın 20. yaş günü. Kaybettiklerimizle,yeni doğanlarımızla geçen kocaman 20 yıl, iyi ki"

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