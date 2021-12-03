Pınar Altuğ takipçilerini uyardı: Kaşınanı kaşırım
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, katıldığı bir televizyon programında sosyal medya üzerinden kendisini eleştiren takipçilerine, "Kaşınanı kaşırım" şeklinde ültimatom verdi.
Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteri ile tanınan başarılı oyuncu Pınar Altuğ, Habertürk ekranlarında yer alan "Fatih Altaylı ile Bire Bir" programına konuk oldu.
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Kariyeri ve özel hayatı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Altuğ, takipçileriyle sıkça atıştığı sosyal medya hesabı hakkında da konuştu.
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Altuğ sosyal medyada kendisine yapılan acımasız eleştirilere yönelik, "Bazı şeyler insanın kanına dokunuyor" ifadesini kullandı.
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Sosyal medyayı fazla ciddiye almadığına değinen Altuğ, "Ben hala aslında anı yaşama peşindeyim" diye konuştu.
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