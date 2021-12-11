Pfizer'dan 4. doz aşı duyurusu

BioNTech-Pfizer'den Omicron varyantına karşı aşılamayla ilgili açıklama geldi. ABD'li ilaç firması Pfizer'in CEO’su Albert Bourla, Omicron varyantı nedeniyle dördüncü Covid-19 aşı dozlarına beklenenden daha erken ihtiyaç duyulabileceğini duyurdu.

Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin ise ikinci doz ve üçüncü doz arasının üç aya inmesinde fayda olduğunu söyledi.