Pfizer ve BioNTech’ten 12-15 yaş aralığı için FDA’ya acil kullanım başvurusu

Pfizer ve BionTech yaptıkları ortak açıklamada geliştirdikleri aşının 12-15 yaş arasında kullanılması için FDA'ya acil durum kullanımı başvurusunda bulunulduğu duyurdu.

12-15 yaş aralığında yüzde 100 etkili

Geçen ay yapılan araştırmada, aşının 12-15 yaş aralığında yüzde 100 etkinlik gösterdiğinin altı çizildi. Başvurunun küresel aşılama çabalarını genişletmek için önemli bir adım olduğuna değinildi.

BioNTech kullanılan ilk aşı olmuştu

ABD'li ilaç firması Pfizer'ın, Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile geliştirdiği koronavirüs aşısı, ABD'de FDA onayı alan ve kullanılmaya başlanan ilk aşı olmuştu.