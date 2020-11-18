Pfizer: Koronavirüs aşısı güvenli ve yüzde 95 etkili

Şirket, elde ettikleri verilere göre aşının koronavirüsün orta ve ciddi formlarını engellediğini aktardı.

Yaşı büyük yetişkinlerde ise aşının yüzde 94 etkili olduğu ifade edildi.

Pfizer, bu sonuçlar sayesinde ortağı BioNTech ile birkaç gün içinde Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) başvuracaklarını açıkladı.

FDA’in iki doz aşıya onay vermesi durumunda yıl sonuna kadar 50 milyon, gelecek yılın sonuna kadar da 1,3 milyar doz aşının üretilebileceği aktarıldı.

Pfizer CEO'su Albert Bourla’nın yazılı açıklamasında araştırma sonuçlarının tarihi olduğu belirtildi.