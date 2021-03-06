PFDK'nın Mostafa Mohamed kararı belli oldu!

PFDK, MKE Ankaragücü maçında kırmızı kart gören Mostafa Mohamed'e 1 maç men ve para cezası verdiğini resmen açıkladı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), MKE Ankaragücü maçında kırmızı kart gören Mısırlı yıldız Mostafa Mohamed'in cezasını açıkladı.

1 MAÇ MEN

PFDK'dan yapılan açıklamaya göre; Mostafa Mohamed'e 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası verildi.

İşte PFDK kararı şu şekilde:

GALATASARAY A.Ş. sporcusu MOSTAFA MOHAMED AHMED ABDALLA hakkında, 03.03.2021 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında görmüş olduğu kırmızı kart nedeniyle ceza verilmemesine ilişkin talebinin incelenmesi neticesinde FDT’nin 86/2. ve 86/3. Maddesi uyarınca kart uygulamalarının sadece şahısta hata halinde ortadan kaldırılabileceği ve diğer hallerde hakem kararlarının bağlayıcı olduğu hususları dikkate alınarak somut olay yönünden şahısta hata hali bulunmadığından talebin reddine,

GALATASARAY A.Ş.sporcusu MOSTAFA MOHAMED AHMED ABDALLA’nın rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

Abdurrahim Albayrak: "Kardeşim Mostafa Mohamed'in hareketi kırmızı kart mı!"

Bilindiği üzere sarı-kırmızılı takımın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, MKE Ankaragücü maçı sonrası Mostafa Mohamed'in gördüğü kırmızı kart ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Albayrak, "Kardeşim Mostafa Mohamed'in hareketi kırmızı kart mı! Eğer bu kırmızı kartsa Trabzon'dakiler babasıdır. Ömür boyu men etsinler beni, yeter ya! Adalet istiyoruz, farklı bir şey istemiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.