PFDK'den Süper Lig'den 6 kulübe ceza

TFF'den yapılan açıklamada, Kasımpaşa ve Ümraniyespor'a taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle bir sonraki iç saha maçında bazı tribünlerin kapatılması cezası verildiği belirtildi. Ayrıca Ümraniyespor'a aynı nedenle 175 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.

PFDK'nin taraftarlarının neden olduğu saha olaylarının yanı sıra çirkin ve kötü tezahürattan dolayı Beşiktaş'a 186 bin lira para cezası vermeyi kararlaştırdığı kaydedildi.

Trabzonspor'a da taraftarların neden olduğu saha olayları sebebiyle 84 bin lira para cezası ile çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle bazı tribünleri kapatma cezası kesildiği ifade edildi.

Kurulun, Arabam.com Konyaspor ile Gaziantep FK ise 56'şar bin lira para cezası verdiği belirtildi.