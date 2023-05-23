PFDK'dan Samet Akaydın ve Zaniolo kararı!

PFDK, İstanbulspor maçında direkt kırmızı kart gören Nicolo Zaniolo'ya iki maçtan men cezası verdi. Öte yandan Trabzonspor maçında Trezeguet'e tükürdüğü gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen Fenerbahçeli Samet Akaydin için ise ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.



PFDK'dan yapılan açıklama şöyle;

-Galatasaray A.Ş.’nin, 16.05.2023 tarihinde oynanan İstanbulspor A.Ş.- Galatasaray A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 190.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan açık maraton tribün B, C, D, E ve MİSAFİR TRİBÜN G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Galatasaray A.Ş.’nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 4. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 162.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Zaniolo'ya 2 maç men

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu Nicolo Zaniolo'nun, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

'Samet Akaydın'ın ceza tayinine yer olmadığına karar verildi'

-Fenerbahçe A.Ş.’nin, 18.05.2023 tarihinde oynanan Fenerbahçe A.Ş.- Trabzonspor A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan maraton üst tribün F, G, H, E, kuzey tribün E, F, spor toto tribün C, D, E, F bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Fenerbahçe A.Ş. sporcusu Samet Akaydın hakkında, rakip takım sporcusuna yönelik tükürme eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmdığına, karar verdi.