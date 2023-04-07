PFDK ceza yağdırdı!

PFDK, sevkleri belli oldu. Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve golcü oyuncu Mauro Icardi, sevk alırken Beşiktaş'ta ise Başkan Ahmet Nur Çebi, PFDK'ya sevk edildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray maçında kırmızı kart gören Emre Belözoğlu, PFDK'ya sevk edildi. TFF'nin yaptığı açıklamada, ''MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü teknik sorumlusu EMRE BELÖZOĞLU’ nun 05.04.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “hakaretleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 06.04.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.'' ifadeleri yer aldı.

Galatasaray sosyal medya paylaşımından PFDK'ya sevk edildi

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi. Yapılan açıklamada, ''GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 05.04.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakası sonrası kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan açıklamalar suretiyle “sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, karar verilmiştir'' denildi.

Başakşehir maçından sonra sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Galatasaray Başkanı ve golcü oyuncusu Icardi, PFDK'ya sevk edilen isimler oldu. TFF'nin yaptığı açıklama ise şu şekilde:

''GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek’in aynı müsabaka sonrası kulüp sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalar suretiyle “sportmenliğe aykırı hareket ” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu Mauro Emanuel Icardi’nin aynı müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımında yer alan açıklaması suretiyle “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.''

''BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 05.04.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklamalar suretiyle “sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET NUR ÇEBİ’nin 05.04.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklamalar suretiyle “sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.''