Peugeot'dan ocak ayında finansman kampanyası
Peugeot, bu ay 2021 model araçlarını avantajlı finansman kampanyalarıyla müşterileriyle buluşuyor.
Peugeot açıklamasına göre, Fransız üretici, kompakt hatchback modeli Peugeot 208'de 50 bin TL 12 ay sıfır faizli kredi seçeneğini ocak ayı boyunca müşterilerine sunuyor.
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Yeni nesil i-Cockpit, EAT8 tam otomatik şanzıman ve yarı otonom sürüş seçeneklerine sahip SUV ailesinin üyelerinden Peugeot SUV 2008, 80 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,49 faizli seçenekle tercih edilebiliyor
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SUV 3008 modelinde finansman kampanyası ise 90 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,49 faizli olarak öne çıkıyor.
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Peugeot SUV ailesinin en büyüğü 7 kişilik oturma kapasiteli Peugeot SUV 5008'de ise 120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,49 faizli kredi sağlanıyor.
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