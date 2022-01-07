Petrol Kazakistan kriziyle yükselişine devam etti

Petrol, hafta içinde OPEC+'nın üretim artış kararı almasına rağmen Kazakistan ve Libya'da yaşananlar sonrası piyasaların petrol arzında sıkışıklık yaşanacağı beklentisi nedeniyle yükselişine devam etti.

New York vadelileri geçtiğimiz 4 seansta toplam yüzde 6 yükselerek 80 dolar civarında işlem görmeye başladı. Ülkede yaşanan karışıklıklar sonrası Kazakistan’ın en büyük petrol üreticisi, devasa Tengiz sahasındaki üretimin etkilendiğini belirtirken Libya’da yaşanan üretim sorunları da devam ediyor. Petrol piyasaları yükseliş trendine girerek ilerde arz sıkışıklığı yaşanabileceğinin sinyallerini verdi.

OPEC+ bu hafta yaptığı aylık toplantısında Şubat ayı için günlük 400 bin varillik üretim artışı kararı almıştı ancak bazı üyelerinin hedeflerini tutturamaması nedeniyle bu rakama ulaşması zor görünüyor. Libya’da milislerin başlattığı olaylar petrol üretimine zarar verirken Rusya’da geçtiğimiz ay üretim rakamlarını artırmakta başarısız oldu.

“Finansal piyasaların doğru ya da yanlış bir şekilde Omikron varyantını geçici bir anormallik olarak değerlendirmesi petrolün son birkaç haftadır ralli yapmasına neden oldu” diyen Oanda Asia Pacific Pte Ltd. Kıdemli Analisti Jeffrey Halley “OPEC+’nın üretim artış kararı almasına rağmen Kazakistan’da ve Libya’da yaşananlar boğa beklentisini güçlendirerek yükseliş trendini hızlandırdı” ifadelerini kullandı.

Şubat vadeli Batı Teksas Petrolü Nymex piyasasında yüzde 0,8 artarak 80,07 dolara yükseldi.

Mart vadeli Brent Petrol Londra ICE Futures Europe piyasasında yüzde 0,6 artarak 82,51 dolara yükseldi.