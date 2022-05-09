Petkim'in ilk çeyrek karı yüzde 97 arttı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Petkim'in yılın ilk 3 ayında satışları küresel çapta jeopolitik risklere rağmen geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 127 artarak yaklaşık 11,4 milyar lira oldu.

Küresel maliyet artışlarına rağmen Petkim'in faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 1,6 milyar lira olarak belirlendi. Şirketin net karı ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 97 artarak 1 milyar 753 lira oldu.