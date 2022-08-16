Petek Dinçöz evleniyor! Kına gecesinden görüntüleri paylaştı!
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, Nida Büyükbayraktar ile dünyaevine girecek. Dinçöz, sosyal medya hesabı üzerinden kına gecesne dair görüntüleri paylaştı.
Bir döneme dansı ve şarkılarıyla damgasını vuran Petek Dinçöz, iş insanı Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılında nikah masasına oturmuştu.
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Çiftin evliliği 5 ay önce sonlanmıştı.
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8 yıllık evliliğini sonlandıran Petek Dinçöz, ABD'ye yerleşerek hayatını burada devam ettirme kararı aldı.
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Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yeni birlikteliğini duyuran Dinçöz, kısa bir süre sonra da evlilik kararı aldığını açıkladı.
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