Petek Dinçöz boşandı! Sosyal medyadan hayranlarına duyurdu
Petek Dinçöz, 2014 yılında evlendiği Serkan Kodaloğlu ile boşandı. Dinçöz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Anlaşmalı olarak ayrıldık" ifadesini kullandı.
Bir döneme dansı ve şarkılaryla damgasını vuran Petek Dinçöz, iş insanı Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılında nikah masasına oturmuştu.
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İkili, 8 yıl sonra evliliklerini noktalamaya karar verdi.
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Ayrılık haberini sosyal medya hesabından duyuran Petek Dinçöz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
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Sn. Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık. Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne-baba ilişkimiz devam edecek. Sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle...
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