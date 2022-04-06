Peskov: Zelenskiy'i öldürmek istemiyoruz

Rusya'nın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i öldürmek istediği iddiaları ortaya atılmıştı.

Konuya dair Rusya'dan sıcak bir açıklama geldi.

Fransız LCI televisyonuna konuşan Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya hükümetinin Zelenskiy'i öldürmek istediğine yönelik iddiaların sorulması üzerine, "Hayır, bu doğru değil." yanıtını verdi.

"Rusya, Zelenskiy'in Moskova-Kiev görüşmelerinde önerilen koşulları kabul etmesiyle ilgileniyor, askeri harekatı bu şekilde bitirmeyi hedefliyor" diyen Peskov, "Rus kuvvetlerinin Kiev bölgesinden çekilmesi, müzakereler için elverişli koşullar yaratmak için bir iyi niyet göstergesi" ifadesini kullandı.