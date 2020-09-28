AjansHaber.com.tr Gündem Pes dedirtti! Metrobüste akılalmaz görüntü Pes dedirtti! Metrobüste akılalmaz görüntü Beylikdüzü'nden Cevizlibağ yönünde ilerleyen metrobüsteki yolcu, etrafındakilere aldırmadan, ayaklarını karşı koltuğa koyarak sigara içti. Yolcunun pes dedirten rahat tavırları başka yolcunun cep telefonunun kamerasına yansıdı. 28 Eylül 2020 10:11 Son Güncelleme: 28 Eylül 2020 10:13 metrobüs sigara Yorumlar Çok İzlenen Videolar Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görünt Pes dedirtti! Metrobüste akılalmaz görüntü
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