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Pes dedirtti! Metrobüste akılalmaz görüntü

Beylikdüzü'nden Cevizlibağ yönünde ilerleyen metrobüsteki yolcu, etrafındakilere aldırmadan, ayaklarını karşı koltuğa koyarak sigara içti. Yolcunun pes dedirten rahat tavırları başka yolcunun cep telefonunun kamerasına yansıdı.

metrobüs sigara

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Pes dedirtti! Metrobüste akılalmaz görüntü