AjansHaber.com.tr Gündem Kimseyi umursamadı ayaklarını uzatıp sigara içti

Pes dedirtti! Metrobüste akılalmaz görüntü

Beylikdüzü'nden Cevizlibağ yönünde ilerleyen metrobüsteki yolcu, etrafındakilere aldırmadan, ayaklarını karşı koltuğa koyarak sigara içti.

Görüntüler, Beylikdüzü'nden Cevizlibağ yönünde hareket halindeki metrobüste dün saat 02.20 sıralarında bir yolcu tarafından çekildi.

Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, körüklü metrobüsün ortasında oturan kimliği belirsiz yolcu, ayaklarını da karşı koltuğa koyarak sigara içti.


Pes dedirten rahat tavırlarıyla etrafındaki yolculara aldırmayan yolcunun, maske de takmadığı görüldü.

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Kayınbirader Nusret'in şirketinde neler dönüyor?
Kızılay:Bizi insanlığa hizmetten alıkoyamayacaklar
Ezhel'den Erdoğan hakkında küfürlü paylaşım!
Algı operasyonu ellerinde patladı
Şile'de kampçı gençlerin festivali pes dedirtti
Kiracılardan İmamoğlu'na insaf et çağrısı
Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti!