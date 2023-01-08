Peru'da hükümet karşıtı protestolar yeniden başladı

Cumhurbaşkanı Pedro Castillo’nun 7 Aralık 2022'de Kongrede görevinden azledilip cezaevine gönderilmesinin ardından başlayan protestolar, bir süre durulduktan sonra yeniden devam etti.

Ülkenin birçok kentinde sokağa dökülen binlerce kişi Boluarte'nin istifasını, gözaltında bulunan Castillo'nun serbest bırakılmasını, Kongre'nin kapatılmasını ve erken seçim talebinde bulundu.

Boluarte ise basın açıklamasında, protestoculara diyalog çağrısında bulunarak, barikat kurulan yolların trafiğe açılmasını istedi.

Barışçıl gösterilere saygı duyduğunu ancak başkalarının hakkının gasbedilmesinin doğru olmadığını belirten Boluarte, "Yönetim olarak size elimizi ve yüreğimizi uzatıyoruz. Sizin sokaklara çıkmanıza yol açan gerekçeleri bir masa etrafında konuşabilmek için hazırız. Bu yürüyüşlere bir son verelim." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Víctor Rojas da eylemlerin azalmasını beklediklerini kaydederek, herkesin protesto hakkına saygı duyduklarını bildirdi.

- Morales'e tepki

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'e tepki gösteren Cumhurbaşkanı Boluarte, Morales'in Peru'nun içişlerine müdahale ettiğini ve ülkeye girişine izin verilmeyeceğini söyledi.

Morales ise Twitter hesabındaki açıklamasında Boluarte yönetimini eleştirerek, "Katliamlara ve yasa dışı gözaltılar son verilmeli." dedi.

Peru basınına göre, yönetim karşıtı şiddetli gösterilerde 30'a yakın kişi hayatını kaybetti, 600'den fazla kişi de yaralandı.

Boluarte'nin erken seçim talebi Kongrede yapılan oylama sonucunda Nisan 2024'te yapılması yönünde kabul edilmişti.

Ölümler nedeniyle 17 Aralık'ta 2 bakan görevlerinden istifa etmiş, Ombudsman Ofisi savcılıktan "acil soruşturma" başlatmasını talep etmişti.

Castillo'nun cezası onanmıştı

Peru Yüksek Mahkemesi, Castillo'ya verilen 18 ay önleyici hapis cezası kararına yapılan itirazı reddederek, 30 Aralık 2022'de cezanın devamına karar vermişti.

Castillo’nun görevden alınması

Eski Peru Cumhurbaşkanı Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden azledilmişti.

Castillo'nun görevinden alınması yönündeki karar, 7 Aralık'taki genel kurul toplantısında 6 aleyhte, 10 çekimser oya karşı 101 lehte oyla kabul edilmişti.

Kongrede Castillo'nun görevden azledilmesi kararına gerekçe olarak "kamu görevlerini gasp etme, devlet yetkilerinin işleyişini engelleme ve anayasal düzeni ihlal etmeye çalışmak" gösterilmişti.

Pedro Castillo, Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından gözaltına alınmıştı.