Perotti'den olay sözler: "Sakatlığım için yalan söylediler"

Fenerbahçe'nin İtalya'nın Roma kulübünden transfer ettiği ve yaşadığı ağır sakatlıklar sonrası ülkesi Arjantin'de tedavi sürecinde olan Diego Perotti, gündem olacak açıklamalarda bulundu. Peki Perotti'nin sakatlık durumu nedir, yeşil sahalara ne zaman geri dönecek?

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük uğraşılarla kadrosuna kattığı ve yaşadığı sakatlıkların nüksetmesi sonrası ülkesi Arjantin'de tedavi sürecine giren Diego Perotti, sakatlık durumuyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Arjantin merkezli TYC Sports'da yer alan haberde 32 yaşındaki futbolcu Diego Perotti, şu ifadeleri kullandı:

"Kendimi ayrıcalıklı hissediyorum""

Totti ile bir buçuk yıl oynadım, kariyerinin son yıllarıydı. Riquelme ile oynadım. Messi ile iletişimim var ve o Maradona ile tanışmamı sağladı. Kendimi ayrıcalıklı hissediyorum."

"Yurtdışında yaşam kalitesi daha iyi"

"Yurtdışında yaşam standardı ülkemize göre daha iyi. Hala yılda bir kez ailemi görmeye alışamıyorum. Ama şu anda çocuklarımı daha çok düşünüyorum. Yurtdışında yaşam kalitesi daha iyi."

"Sakatlığıma ilişkin yalanlar söylendi"

"Yaşım gereğince ameliyat olmama gereken bir sakatlığım oldu. Sakatlığıma ilişkin yalanlar söylendi. Kariyerime devam etmem için zamanım var ve tekrar sahalara döneceğim"

Perotti'nin babasıda yalanlamıştı

Öte yandan 1980 yıllarında Boca Junors forması giyen Diego Perotti’nin babası Hugo Perotti, geçtiğimiz günlerde oğlu Diego Peroti'nin sakatlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Baba Perotti “Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi var ve devam edecek. İyileşmesinin ne kadar süreceğini bilmiyorum ama uzun sürmeyecek. Bu sezon bitmeden takıma geri döner mi bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Emre Belezoğlu: "İlk kez bu vaka bir sporcuda görülüyor"

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Diego Perotti'nin sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Perotti'nin sakatlığının ciddiyetini şöyle anlatayım bu vakadan dünyada şu an 8 tane var ve 7'si trafik kazası. İlk kez bu vaka bir sporcuda görülüyor. Ameliyat gerçekleşirse oynamama süreci 3 ila 8 ay arasında gözüküyor." ifadelerinde bulundu.

Sezon başında Serie A ekibi Roma'dan bonservis ödenmeden transfer edilen Perotti, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 4 maçta 3 gol attı.

Arjantinli futbolcu Perotti'nin Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.