Perinçek grubundan sert tepki: Aydınlık, "Savaşan orduya operasyon" olarak gördü

104 emekli amiralin gece yarısı yayınladığı muhtıraya çok sayıda tepki geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu bildiriyle ilgili soruşturma başlatırken bildiride imzası olan 10 emekli amiral ise gözaltına alınırken, 4 kişi ise ifadeye çağırıldı.

Vatan Partisi'nin yayın organı olan Aydınlık gazetesi muhtıraya sert tepki gösteren basın kuruluşlarından biri oldu. Adınlık, bugünkü manşetinde Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına yer verirken, "Savaşan ordudan 104 emekliye uyarı" başlığını kullandı.

Aydınlık'ın bugünkü manşeti şöyle:

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek dün yaptığı açıklamada bildirinin 'Atlantik kaynaklı' olduğunu belirterek şunları söylemişti:

"Bu bildirinin Atlantik kaynaklı olduğu akıyor üzerinden, her tarafından akıyor. Mehmetçik bugün PKK'yla savaşıyor. Bildiride terörle mücadele ile ilgili bir cümle yok. Dolaylı olarak o bildiri PKK'yla da aynı cephede. '

Bu sorumsuz bildiriye sorumsuz cevaplar vermemek lazım.

Bildirinin iç cephede karışıklık yarattığını, Türkiye'nin duyarlılıklarıyla buluşmadığını saptamamız lazım. Ama bunun üzerine iyice alevlendiren sözlerle gitmemek lazım."

''Bildiri bir gerçeğe dayanmıyor."

NE OLMUŞTU?

104 emekli amiral pazar gece yarısı bir bildiri yayınladı. Söz konusu bildiride darbe imaları bulunurken, AK Parti ve MHP cephesinden çok sert tepki geldi. Bazı kesimler ise söz konusu bildirinin "ifade özgürlüğü kapsamında" hazırlandığını savundu.