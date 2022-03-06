Pentagon belgeleri basına sızdı! ABD, Ukrayna’yı şehir savaşına hazırlamış

Rusya'nın Ukrayna saldırıları 10'uncu gününde. Artık yıkım Ukrayna'nın dört bir yanında. ABD basınında dün yayınlanan bir haberde ise savaş hazırlıklarının çok önceden başladığını ortaya koydu. Washington Post gazetesinin özel haberine göre ABD yönetimi, Ukrayna'yı şehir savaşlarına hazırladı. Habere gerekçe olarak gazetenin elde ettiği gizli belgeler gösterildi. Söz konusu belgede ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un Kiev yönetimine uzun süredir gönderdiği askeri teçhizatların listesi yer aldı.

1 YILLIK SEVKİYAT

Habere göre Pentagon, son bir yılda Ukrayna'ya bir dizi teçhizat ve devriye botları sağladı. Ancak listede en dikkat çeken detaylar geçtiğimiz aralık ayından itibaren gönderilen silahlar oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırı emrini 24 Şubat'ta vermişti. ABD'nin ise aralık ayından bu yana gönderiği askeri yardımlar arasında uçaksavar roketleri ve çok sayıda piyade tüfeğinin yer aldığı görüldü.

İLK KEZ GÖNDERİLDİ