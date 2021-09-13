Pentagon, Afganistan'da DEAŞ elebaşı olduğu iddiasıyla etkisiz hale getirdiği kişinin ismini doğrulayamıyor

New York Times’ın, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı yakınlarında, ABD'nin insansız hava aracıyla gerçekleştirdiği hava saldırısıyla ilgili araştırmasında hedef alınan Zemari Ahmadi'nin DEAŞ'a çalışmadığı ve iddia edildiği gibi aracında patlayıcı taşımadığı sonucuna varması tartışmalara neden oldu.

Ancak Pentagon bu saldırılardaki sivil kayıplarına ilişkin kanıtlar üzerine yorum yapmaktan kaçınıyor.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, günlük basın toplantısında, saldırıyla ilgili soruşturmayı ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığının yürüttüğünü belirterek soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Kirby, Kabil’e soruşturma için ekip gönderip göndermeyecekleri sorusuna, “Şu aşamada sahada inceleme yapmak için birilerinin oraya gönderileceğine dair bir plandan haberim yok.” yanıtını verdi.

AA muhabirinin, “Daha önce size öldürdüğünüzü iddia ettiğiniz DEAŞ mensuplarının adlarını neden açıklamadığınızı sormuştum ve siz de bunun için zamanın uygun olmadığını ifade etmiştiniz. New York Times haberi bir DEAŞ’lıdan ziyade bir yardım kuruluşu çalışanını vurduğunuzu ortaya çıkardı. Şimdi öldürdüğünüzü belirttiğiniz DEAŞ mensubunun adını açıklamanızın zamanı gelmedi mi?” sorusuna yanıt veren Kirby, “Şu aşamada herhangi bir teyitte bulunamayacağım.” ifadelerini kullandı.

Pentagon’un ve ABD yetkililerin saldırıya ilişkin ortaya koyduğu görüşlerde herhangi bir değişiklik olup olmadığına yönelik bir soruyu ise Kirby, “Bu görüşlerde bir değişiklik olduğuna ilişkin bir şey söyleyemem.” diyerek yanıtladı.

ABD ordusu Afganistan'dan çekilmesinin son aşamalarındayken, ABD Hava Kuvvetlerine ait bir insansız hava aracının 29 Ağustos 2021 Kabil'de "DEAŞ’ın Afganistan kolu DEAŞ/H unsurlarına ait olduğu ve Kabil'deki havalimanına saldırı düzenleyeceği" iddiasıyla, saatlerce havadan takip edilen bir aracı vurduğu duyurulmuştu.

Kabil’de düzenlenen saldırı sonrasında açıklamada bulunan Kirby, tehdidin oldukça dinamik olduğunu, hızlı geliştiğini ve saldırının düzenlenmesinde aciliyet bulunduğunu açıklamıştı.

CENTCOM açıklamasında ise aracın patlayıcı yüklü bir şekilde Kabil havaalanına doğru gittiği ve saldırı ile birlikte ikincil patlamaların meydana geldiği iddia edilmişti.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley de bir basın toplantısında, elde edilen istihbarat bilgisinden emin olduklarını, en az bir DEAŞ elebaşının o saldırıda öldürüldüğünü, aracın patlayıcı yüklü olduğunu ve saldırı sırasında ikincil patlamaların olduğunu söylemişti.

Ancak kamera kayıtlarında, hedef alınan kişinin California merkezli bir yardım ve lobi kuruluşu olan Nutrition and Education Internatinal (NEI) bünyesinde elektrik mühendisi olarak çalışan Ahmadi olduğu anlaşılmıştı.

Ahmadi'nin, su akmayan evindeki ailesine götürmek üzere beyaz bir kamyonetin kasasında taşıdığı bidonlara su doldurduğu görüntüleri de kamera kayıtlarında ortaya çıkmıştı.

NEI çalışanının evinin bahçesine giriş yaptığı sırada ABD'nin hava saldırısı sonucu hayatını kaybettiği, saldırıda aynı aileden 7'si çocuk 10 sivilin öldürüldüğü tespit edilmişti.