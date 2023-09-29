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Pendik'te istinat duvarı araçların üzerine çöktü

Pendik'te kuvvetli yağışla istinat duvarı araçların üzerine çöktü. İşçi servisinde sıkışan 5 kişi ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. 

Pendik'te kuvvetli yağışla istinat duvarı araçların üzerine çöktü.

34 LPN 459 plakası servis minibüsü ve 34 GDB 949 plakalı otomobil istinat duvarının altında kaldı. Olay yerine ekipler sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla işçi servisinde sıkışan 5 kişiden 4'ü çıkarılmıştı. İçeride sıkışan diğer işçi ise ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Yaralı ambulansla hastaneye sevk edildi. 

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