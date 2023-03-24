Pendik'te 7 katlı otelde yangın çıktı

Doğu Mahallesi Erol Kaya Caddesi'ndeki 7 katlı otelde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Otelde kalanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.