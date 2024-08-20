Pendikli Forrest Gump, evinde ölü bulundu!

İstanbul D-100 Karayolu'nun Pendik-Maltepe bölümündeki orta refüjden her gün yürüyerek geçen ve sosyal medyanın "Pendikli Forrest Gump" adını verdiği Selami Salman'dan 2 gündür haber alınamıyordu.

Bunun üzerine Salman'ın yaşadığı eve giden akrabaları, Salman'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Salman'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin anlaşılabilmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Salman'ın neden her gün Pendik-Maltepe arasında yürüdüğü merak ediliyordu. Salman'a "Pendikli Forrest Gump" adının verilmesine neden olay travmasının ardında ise bir terk edilme hikayesi çıktı.

Salman'ın yıllar önce bir kadına aşık olduğu, nişanlandıktan sonra evlenme hazırlığı yaptığı sırada terk edildiği ve yaşananların ardından psikolojisinin bozulduğu ortaya çıktı.