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Pençe-Şimşek harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek harekâtı bölgesinde teröristler tarafından daha önceden döşenen bir el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu yaralanan Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Şimşek harekâtı bölgesinde teröristler tarafından daha önceden döşenen bir EYP’nin patlaması sonucu yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız tahliye edildiği Şht. Tümg. Aydoğan Aydın hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 25 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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