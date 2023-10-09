Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan asker şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke'nin şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir üs bölgemize bugün, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit asker Teke için başsağlığı mesajı yayımladı.

Güler, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız bugün şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.