Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Salih Ay, Erzincan'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Şırnak'ta 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından, askeri uçakla Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'na getirildi.

Burada tören mangasınca uçaktan alınan Ay'ın naaşı, cenaze aracına konuldu.

Havalimanında düzenlenen karşılama töreninde, İl Müftüsü Muharrem Gül dua etti. Şehidin naaşı, daha sonra cenaze aracı ile Kavakyolu Mahallesi'nde bulunan babaevine getirildi, helallik alındı.

Ardından ikindi vakti Terzibaba Camisi'nde, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da katılımıyla tören düzenlendi.

Burada dua edilmesi, helallik alınması sonrası Müftü Gül cenaze namazını kıldırdı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Garnizon Şehitliğinde toprağa verildi.

Metanetli duran şehidin babası Atilla Ay'a, Bakan Yerlikaya ile 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı tören boyunca yanında durarak destek oldu.

Törene, Vali Hamza Aydoğdu, 3. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral İsmail Yayan, AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Veysel Yanık, kurum müdürleri, şehidin annesi Mediha Ay, ailesi, yakınları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, bölücü terör örgütü mensuplarınca Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki bir üsse sızma girişiminde bulunulduğunu, çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın şehit olduğunu, 6 teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.