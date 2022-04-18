Pençe-Kilit Operasyonunda PKK'ya ağır darbe!

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından icra edilen başarılı operasyonlar neticesinde ağır kayıplar veren PKK/KCK terör örgütünün Irak'ın kuzeyinde bazı bölgelerde varlığını halen sürdürmeye, yeniden barınma alanları ve mevziler oluşturmaya devam ettiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik dün gece itibarıyla karadan ve havadan başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu’na devam ediyor.

Terör yuvaları işte böyle vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin görüntüleri paylaştı!



🔹Gece boyunca terör hedefleri tam isabetle vurulurken Bordo Bereliler ve Komandolar da hem karadan hem de hava hücum harekâtları ile teröristlerin inlerine girdi. pic.twitter.com/4pEC2MuJ2T — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 18, 2022

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Irak’ın kuzeyinde terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla dün gece PENÇE KİLİT Operasyonu başlatıldı. Birinci aşama hedefleri ele geçirildi. Operasyon planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.

Mehmetçik bölgeyi kontrol altına almaya başladı. Arama-tarama faaliyetleri devam ediyor. Teröristlerin tüm barınak, sığınak ve sözde karargahları ile mağaraları ve inleri tek tek tahrip edilecek.

19 terörist etkisiz hale getirildi

Operasyonda ilk belirlemelere göre 19 terörist etkisiz hale getirildi. Arama –tarama sırasında yapılacak tespitlerle bu sayının artacağını değerlendiriyoruz.

Operasyon sırasında 4 kahraman silah arkadaşımız yaralandı. Gerekli tüm tıbbi müdahale yapılmaktadır.