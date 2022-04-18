Pençe-Kilit Operasyonunda PKK'ya ağır darbe!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyinde sürdürülen "Pençe Kilit Operasyonu"nda ilk belirlemelere göre 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'den yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından icra edilen başarılı operasyonlar neticesinde ağır kayıplar veren PKK/KCK terör örgütünün Irak'ın kuzeyinde bazı bölgelerde varlığını halen sürdürmeye, yeniden barınma alanları ve mevziler oluşturmaya devam ettiği belirtildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik dün gece itibarıyla karadan ve havadan başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu’na devam ediyor.
Terör yuvaları işte böyle vuruldu
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin görüntüleri paylaştı!— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 18, 2022
🔹Gece boyunca terör hedefleri tam isabetle vurulurken Bordo Bereliler ve Komandolar da hem karadan hem de hava hücum harekâtları ile teröristlerin inlerine girdi. pic.twitter.com/4pEC2MuJ2T
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
Irak’ın kuzeyinde terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla dün gece PENÇE KİLİT Operasyonu başlatıldı. Birinci aşama hedefleri ele geçirildi. Operasyon planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.
Mehmetçik bölgeyi kontrol altına almaya başladı. Arama-tarama faaliyetleri devam ediyor. Teröristlerin tüm barınak, sığınak ve sözde karargahları ile mağaraları ve inleri tek tek tahrip edilecek.
19 terörist etkisiz hale getirildi
Operasyonda ilk belirlemelere göre 19 terörist etkisiz hale getirildi. Arama –tarama sırasında yapılacak tespitlerle bu sayının artacağını değerlendiriyoruz.
Operasyon sırasında 4 kahraman silah arkadaşımız yaralandı. Gerekli tüm tıbbi müdahale yapılmaktadır.
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