Pençe-Kilit Operasyonu'nda 120 metre uzunluğunda mağara tespit edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mehmetçiklerin terör operasyonlarına devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen yaklaşık 120 metre uzunluğunda, 1 metre genişliğinde ve 7 odası bulunan bir mağarada teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği ifade edildi.

Operasyonda ele geçirilenler arasında 1 AT- 4 tanksavar silahı, 1 lav silahı, 1 adet 12.7 mm Doçka makineli tüfek, 1 Zagros keskin nişancı tüfeği, 2 RPG-7 roketatar, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 2 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek, 1 adet 40 mm bombaatar, 5 AK-47 piyade tüfeği, 136 el bombası, 68 bomba atar mühimmatı, 65 RPG-7 sevk fişeği, 66 RPG-7 anti tank mühimmatı, 26 bin Doçka makineli tüfek mühimmatı, 21 bin AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 21 Zagros keskin nişancı tüfeği mühimmatı, 1000 M-16 piyade tüfeği mühimmatı, 5 Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, 1 Zagros keskin nişancı tüfeği şarjörü, 4 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 44 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 2 uzaktan komutalı EYP, 1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek yedek namlusu, 1 adet 12.7 mm Doçka makineli tüfek sehpası, 1 RPG-7 dürbünü, 13 sis bombası (el tipi), 7 oksijen tüpü, 3 jeneratör, 4 termal şemsiye ve 7 gaz maskesi yer aldı.