Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından yapılan sızma ve saldırı girişiminde bir askerimizin şehit olduğunu açıkladı. Çatışmada dört askerimiz de yaralandı.

6 terörist öldürüldü

Sızma girişimi sonucu 6 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.