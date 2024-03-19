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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

MSB, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından yapılan sızma ve saldırı girişiminde bir askerimizin şehit olduğunu, 6 teröristin ise yok edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından yapılan sızma ve saldırı girişiminde bir askerimizin şehit olduğunu açıkladı. Çatışmada dört askerimiz de yaralandı.

6 terörist öldürüldü

Sızma girişimi sonucu 6 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.

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