Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden acı haber: 1 askerimiz şehit oldu
MSB, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından yapılan sızma ve saldırı girişiminde bir askerimizin şehit olduğunu, 6 teröristin ise yok edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından yapılan sızma ve saldırı girişiminde bir askerimizin şehit olduğunu açıkladı. Çatışmada dört askerimiz de yaralandı.
6 terörist öldürüldü
Sızma girişimi sonucu 6 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.
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