AjansHaber.com.tr Gündem 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Şehitlerimiz için milletimiz için bu aziz vatan için bıkmadan, yorulmadan mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 7 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Bakan Soylu, deprem bölgesinde!
Yeniden değerleme oranı belirlendi!
"Demir Yumruk" operasyonunda son durum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işbirliği mesajı!
Konya'da köpek vahşeti! Soruşturma derinleşiyor!
Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü!
Eşini pompalı tüfekle vurdu!