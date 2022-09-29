AjansHaber.com.tr Gündem 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek." ifadeleri kullanıldı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Sosyal Yardım Paketi açıklandı
İlk temellerin atılış tarihi belli oldu!
Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor!
Ukraynalı çocuklara Türk adı veriliyor!
Mersin'de polisevine saldırı!
Erdoğan'dan her kesime müjde!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar!